Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sel bölgesine takviye ekip - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sel bölgesine takviye ekip
KASTAMONU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Bartın ve Kastamonu'ya takviye ekipler ile desteğini sürdürüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Bartın ve Kastamonu'ya yeni araçlar göndererek desteğini sürdürüyor. Ankara'dan yola çıkan takviye araçlar, sel felaketinin yaşandığı bölgelere giderek arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayacak.
Kaynak: İHA
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