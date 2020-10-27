Son dakika: ULEB Avrupa Kupası'ndaki Nanterre 92-Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi
27.10.2020 21:09
Gelen son dakika haberine göre Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı ile Nanterre 92 arasındaki ULEB Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçı, Fransız kulübündeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı ile Nanterre 92 arasındaki ULEB Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçı, Fransız kulübündeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bu akşamki karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Nanterre 92 Kulübü, takımda birçok basketbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle mücadelenin ertelenmesini talep etti.
Frutti Extra Bursaspor'un, Slovenya ekibi Cedevita Olimpija ile 2. haftada oynaması gereken maç da salgın yüzünden ileri bir tarihe alınmıştı.
Son Dakika Azerbaycan'dan darbe yiyen Paşinyan, halkını tehdit etti: Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız "Türk ürünlerine boykot gündemimizde yok" diyen Fransız Bakan'dan AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye karşı önlem alın Türk İHA'larından nokta atışı! Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan böyle vuruldu Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin yasağı getirdi Mardin'de 1700 yıllık kilise 7 milyon 250 bin liraya internetten satışa çıkarıldı Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak Öldürdüğü hamile kız arkadaşının cansız bedenini yol kenarına atarken görüntülendi Koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü