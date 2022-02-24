Son Dakika: Ülkemizde 24 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Son Dakika: Ülkemizde 24 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi

24.02.2022 20:25

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında düne göre düşüş yaşandı. 24 Şubat'ta belirlenen 24 saatlik verilerde79 bin 708 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 281 oldu. Diğer taraftan iyileşen sayısı 94 bin 413 olurken toplam 455 bin 201 PCR testi yapıldı. Açıklama yapan Bakan Koca, ''Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 281 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 94 bin 413 hasta taburcu olurken bugün 455 bin 201 test yapıldı.

BAKAN KOCA, REHAVETE KARŞI UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özelliklehatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,02 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,89 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,02 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 344 bin 212 doza yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 771 BİN 929 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 659 bin 736 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 771 bin 929 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 933 bin 128 kişiye aşı yapıldı.

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Son Dakika: Ülkemizde, 23 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi hayatını kaybetti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Ülkemizde, 23 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi hayatını kaybetti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Ülkemizde 24 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Ülkemizde 24 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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