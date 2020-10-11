Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1502 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 59 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 837'ye, toplam vaka sayısı ise 335 bin 533'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1212 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1212 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 294 bin 357'ye yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715, ağır hasta sayısı 1411, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ, GÜVENİN"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin" ifadelerini kullandı.