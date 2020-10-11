Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi

11.10.2020 18:58

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 11 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1502 artarak 335 bin 533'e yükseldi. 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 837'ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1502 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 59 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 837'ye, toplam vaka sayısı ise 335 bin 533'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1212 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1212 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 294 bin 357'ye yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715, ağır hasta sayısı 1411, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ, GÜVENİN"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi BAE yine Türkiye'yi hedef aldı: Türk ordusunun Katar'daki varlığı bölge için istikrarsızlık unsuru Real Madrid-Sevilla kapışmasına Ramos son noktayı koydu: İkinizi de seviyorum Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada
Süper Lig'de 17 Ekim'den itibaren maçlar seyircili oynanacak Süper Lig'de 17 Ekim'den itibaren maçlar seyircili oynanacak         
19:18
Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk verilere göre Ersin Tatar yarışı önde götürüyor Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk verilere göre Ersin Tatar yarışı önde götürüyor         
18:25
Kontrolden çıkan kamyonet önce gelin arabasına sonra başka bir araca çarptı: 4 yaralı Kontrolden çıkan kamyonet önce gelin arabasına sonra başka bir araca çarptı: 4 yaralı         
17:47
DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder         
16:22
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor         
15:34
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 19:23:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei