Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 2106 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2106 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 74 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 326'ya, toplam vaka sayısı ise 377 bin 473'e yükseldi. 21 Ekim'den bu yana 2000'inin üzerinde seyreden hasta sayıları tedirginlik yaratıyor.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1515 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1515 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 325 bin 486 yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 125 bin 814, ağır hasta sayısı ise 2177'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5.0 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELİŞ BUGÜN DE DEVAM ETTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.