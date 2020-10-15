Son Dakika | Ülkesinde koronaya yakalanan Afgan doktor ambulans uçakla Samsun'a getirildi - Son Dakika

Son Dakika | Ülkesinde koronaya yakalanan Afgan doktor ambulans uçakla Samsun'a getirildi

15.10.2020 15:35

Son dakika habere göre Ülkesinde koronaya yakalanan Afgan doktor ambulans uçakla Samsun'a getirildi Ambulans uçak yaklaşık 6 bin km yol kat ederek Afgan doktoru uzmanlık eğitimi aldığı Samsun'daki Tıp Fakültesine getirdi Samsun'da uzmanlık eğitimi alan, izne gittiği Afganistan'da korona virüse yakalanan Dr.

Ülkesinde koronaya yakalanan Afgan doktor ambulans uçakla Samsun'a getirildi

Ambulans uçak yaklaşık 6 bin km yol kat ederek Afgan doktoru uzmanlık eğitimi aldığı Samsun'daki Tıp Fakültesine getirdi

SAMSUN - Samsun'da uzmanlık eğitimi alan, izne gittiği Afganistan'da korona virüse yakalanan Dr. Ahmad Zarif Sedeqi, ülkesinde yeterli tedavi imkanı olmadığı için yardım isteyince Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Samsun'a getirildi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde iç hastalıkları üzerine uzmanlık eğitimi alan Dr. Sedeqi, yıllık izin için gittiği ülkesi Afganistan'da korona virüse yakalandı. Afganistan'da yeterli tedavi imkanı olmadığı için Dr. Ahmad Zarif Sedeqi kendi imkanları ile tedavi olmaya çalıştı. Kendi oksijen tüpü alarak tedavi olmaya çalışan Dr. Sedeqi hastalığının ilerlemesi üzerine Türkiye'den yardım talebinde bulundu. Sağlık çalışanları tarafından sosyal medyada başlatılan kampanya ile yetkililere sesini duyuran Dr. Sedeqi, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı tarafından sabah saatlerinde ülkesinden alındı. Hava ambulansı, gidiş-dönüş yaklaşık 6 bin km yol kat ederek Dr. Zarif Sedeqi'yi Samsun-Çarşamba Havalimanına getirdi. Havaalanında kara ambulansına nakledilen Dr. Ahmad Zarif Sedeqi, görev yaptığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "2017 yılından beri Samsun'dan görev yapan doktorumuz Zarif Sedeqi, Afganistan kökenli. Yaklaşık 11, 12 yıldır da Türkiye'de doktorluk yapıyor. Kendisi memleketine uzun zamandır gitmemişti. Afganistan'a gidiyor ve orada korona virüsüne yakalanıyor. Oradaki imkanların çok iyi olmamasından dolayı tedavisinin sağlık kenti Samsun'da yapılması için bizlerden talepte bulundu. Bizler de Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ambulans uçak tahsis edildi. Kendisi bugün Samsun'a getirildi. Kovid-19 tedavisini Samsun'da devam ettireceğiz. İnşallah burada şifa bulacak. Bir doktorumuzun bu şekilde getirilmesi ülkemiz adına, Sağlık Bakanlığımız adına özellikle Samsun'da tedavi altına alınmış olması bizim için de gurur verici bir durum" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramis Çolak ise, "OMÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi almakta olan Afganistan uyruklu Dr. Ahmet Zarif Sedeqi, yıllık izin nedeniyle gittiği ülkesinde Kovid-19 hastalığına yakalandı. Afganistan şartlarında yeterli tedavi imkanının olmaması nedeniyle kendi kendisini tedavi etmeye çalıştı. Ancak genel durumunun kötüleşmesi, nefes darlığının artması nedeniyle bizlerle iletişime geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nden kendisine yardım eli uzatılmasını talep etti. Bu talebini dekanlığımız, rektörlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız yetkililerine ulaştırdık. Sağlık Bakanlığımız Türk milletinin şanına yakışır bir şekilde hemen olayla alakadar oldu. Gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra genç doktorumuz bugün ambulans uçakla Samsun'a getirildi. Üniversitemiz Hastanesinde tedavi altına alındı. Şu anda sağlık durumu iyi. Doktorumuzun bu yardım çığlığına elini uzatan başka Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, İl Sağlık Müdürümüz, Rektörümüz ve Dekanımız olmak üzere tüm devlet yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Asistan Hekim Ahmad Zarif Sedeqi'nin görev yaptığı hastanede tedavisine başlandı.

Son Dakika | Ülkesinde koronaya yakalanan Afgan doktor ambulans uçakla Samsun'a getirildi
Son Dakika | Ülkesinde koronaya yakalanan Afgan doktor ambulans uçakla Samsun'a getirildi
Son Dakika | Ülkesinde koronaya yakalanan Afgan doktor ambulans uçakla Samsun'a getirildi
Son Dakika | Ülkesinde koronaya yakalanan Afgan doktor ambulans uçakla Samsun'a getirildi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Ülkesinde koronaya yakalanan Afgan doktor ambulans uçakla Samsun'a getirildi - Son Dakika

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