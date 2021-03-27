Son Dakika | Uludağ'a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı - Son Dakika

Son Dakika | Uludağ'a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı

27.03.2021 08:27

Son dakika genel haberi: Uludağ'a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı -Yolda kalan vatandaşların imdadına görevden dönen jandarma ekipleri yetişti Mart ayının sonu gelmesine rağmen kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 200 santimetreye ulaştı.

Uludağ'a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı

-Yolda kalan vatandaşların imdadına görevden dönen jandarma ekipleri yetişti

BURSA - Mart ayının sonu gelmesine rağmen kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 200 santimetreye ulaştı. Bursa'nın turizm merkezi Uludağ'a çıkmak isteyen tedbirsiz sürücüler aniden bastıran kar sebebiyle yolda kaldı. Görevden dönen sivil jandarma personelleri yolda kalan vatandaşlara yardım etti.

Hafta sonu kayak yapmak isteyen tatilciler ve gü nübirlikçi vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Son günlerde Bursa'yı da etkisi altına alan kar yağışı sonrası Uludağ oteller bölgesinde kar kalınlığı 2 metre olarak ölçüldü. Sezonun ay sonuna kadar devam edeceği müjdesi tatilcilerin rotalarını Uludağ'a çevirdi.

Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler aniden yağan kar sebebiyle yolda kaldı. Araçlarında kış lastiği ve zincir bulunmayan vatandaşlar yolda kaldı. Yolu açmak için büyük çaba gösteren vatandaşların imdadına ise görevden dönen jandarma ekipleri yetişti. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Uludağ yolunda jandarma ekipleri ve vatandaşlar yolda kalan araçları kenara çekerek yolu açtı. Kış lastiği ve zincir olmadan çıkışa izin verilmeyen Uludağ'da yolda kalan araçların hareket edebilmesi için zincir takmaları istendi. Araçlarına zincir takılmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise yol kenarında kar topu oynayıp kızakla kayarak bu durumu fırsata çevirdi. Zincirlerini takan sürücüler yollarına kaldıkları yerden devam etti.

Son Dakika | Uludağ'a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı
Son Dakika | Uludağ'a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı
Son Dakika | Uludağ'a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı
Son Dakika | Uludağ'a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika | Uludağ'a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı - Son Dakika


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