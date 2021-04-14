Son dakika! Uludağ içecek çevresel ayak izini "GES" ile azaltmaya devam ediyor - Son Dakika

Son dakika! Uludağ içecek çevresel ayak izini "GES" ile azaltmaya devam ediyor

14.04.2021 18:23
Son dakika! Uludağ içecek çevresel ayak izini

Son dakika ekonomi haberi: Sektörünün öncüsü Uludağ içecek, geliştirdiği doğa dostu ve çevreci projeler sayesinde her yıl 5 milyon 607 bin kilogram karbondioksitin atmosfere dağılmasına engel oldu.

Sektörünün öncüsü Uludağ içecek, geliştirdiği doğa dostu ve çevreci projeler sayesinde her yıl 5 milyon 607 bin kilogram karbondioksitin atmosfere dağılmasına engel oldu. Firma bu yıl ağustos ayı itibari ile Yenice tesislerindeki 30 bin m2 'lik alana kurulacak olan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile, 1 yılda tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 28'ini GES ile sağlamış olacak.

Endüstriyel faaliyetler, motorlu taşıt kullanımı, ısınma araçları gibi insanın faaliyetleri sonucu oluşan aşırı karbon salınımı Küresel ısınmayı arttıran etkenlerin başında geliyor. Küresel ısınmanın önüne geçmenin en efektif çözümü ise yenilenebilir enerji kaynakları yönelmek. Özelikle iş dünyasının ve sektörlerin de küresel ısınma ile mücadelede bu tip efektif çözümleri dikkate almaları hayati önem taşıyor.

"Her yıl 13 bin 630 ağaç doğaya geri dönecek"

Türkiye'de gazlı içecek denince ilk akla gelen firma olma özeliğini taşıyan Uludağ içecek, geliştirdiği çevreci ve doğa dostu projeleriyle sektördeki diğer firmalara göre öne çıkıyor. Kurulduğu günden bugüne, 100 yılı aşkın süredir çevre ve toplum için değer üreten adımlarla faaliyetlerini sürdüren firma iklim değişikliği ve etkilerinin bilincinde, yaşanabilir bir dünya için çevresel ayak izlerini sürdürülebilir şekilde azaltmaya yönelik bu güne dek yaptığı çalışmaların karşılığında yıllık 4 milyon kWh'lik iyileştirme ile yılda 2 milyon 492 bin kg eşdeğerindeki karbondioksitin(CO2) atmosfere salınmasını engelledi.

Uludağ içecek bunlara ek olarak yenilenebilir güneş enerjisi sistemine geçiş sürecinde de, bu yıl ağustos ayı itibari ile Yenice fabrikasında 30 bin metrekarelik bir alana kurulacak olan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile, 1 yılda tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 28'ini GES ile sağlamış olacak. Bu da mevcut iyileştirmelere ek olarak yıllık 5 milyon kWh'lik azalma daha sağlamış olacak ve firma her yıl toplam 5 milyon 607 bin kg eşdeğerindeki karbondioksitin (CO2) atmosfere salınmasını engellemiş ve doğaya en az 13 bin 630 adet ağaç kazandırmış olacak.

"Yılda 96 bin metreküp atık su geri kazanılacak"

Firmadan yapılan açıklamada "Yenice üretim tesisinde teknik ekibimizin önderliğinde başlattığımız bu çalışmayı tüm lokasyonlarımızda gerçekleştirmeyi ve her yıl artan oranlarda yenilenebilir GES'den yararlanmayı hedefliyoruz. Bunların yanı sıra, suyun verimli kullanımı ve su ayak izimizi azaltma çalışmalarımız kapsamında, atık su arıtım ve geri kazanım projemizle yılda yaklaşık 96 bin m3 atık su geri kazanımı elde ederek mavi su ayak izimizin azaltılmasını sağlayacağız. Bu projemizle ile elde ettiğimiz geri kazanım oranı yıllık Bin 750 bireyin su tüketimine karşılık gelmektedir. Buna ek olarak, 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri'nde Platin Ödül almaya hak kazandığımız, üretim hatlarımız boyunca çeşitli noktalardaki iyileştirme çalışmaları ile ham suyumuzun yüksek oranda geri kazanımını sağladığımız projemiz ile Yenice ve Çaybaşı üretim tesislerimizde toplam yıllık ortalama 275 bin m3 suyun geri kazanımı sağlamaktayız. Bu projemizle ile elde ettiğimiz geri kazanım oranı ise 5050 bireyin yıllık su tüketimine karşılık gelmektedir. Sorumlu üretim vizyonumuz doğrultusunda, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için ekolojik ayak izimizin azaltılmasına yönelik çalışmalarımıza sektöre öncü bir şekilde hız kesmeden devam edeceğiz" denildi. - BURSA

Son dakika! Uludağ içecek çevresel ayak izini GES ile azaltmaya devam ediyor

Küresel Isınma, Uludağ, Karbon, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Uludağ içecek çevresel ayak izini 'GES' ile azaltmaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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