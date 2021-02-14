Son Dakika | Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın Bursa'da alev alan metruk bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Bursa'da heyelan nedeni ile boşaltılan ve Uludağ'ın eteklerinde yer alan metruk bina itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu söndürüldü.

Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın Bursa'da alev alan metruk bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü BURSA - Bursa'da heyelan nedeni ile boşaltılan ve Uludağ'ın eteklerinde yer alan metruk bina itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu söndürüldü. Yangın, saat 10.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Mollaarap Mahallesi Hüsamettin Tekke Sokak üzerinde bulunan heyelan nedeniyle boşaltılan iki katlı metruk binada meydana geldi. Yangının henüz çıkış nedeni belirlenemezken yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü. Dar sokaklarda zorlukla hareket eden itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Son Dakika

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