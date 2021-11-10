Son dakika... Uluslararası Af Örgütü: TPLF üyeleri, Amharalı kadınlara cinsel saldırıda bulundu - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin, Etiyopya'nın Amhara eyaletindeki bir kasabayı ele geçirdikten sonra çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulunduğunu rapor etti.

Örgüte konuşan 16 kadın, ağustos ayında Amhara'nın Nifas Mewcha kasabasını ele geçiren TPLF üyelerinin kendilerine tecavüz ettiğini söyledi. Kadınlardan 14'ü saldırının toplu tecavüz olduğunu belirtti.

Kasabadaki bölge yöneticileri ise aynı dönemde kendilerine 70'den fazla tecavüz vakasının bildirildiğini aktardı.

Bölge sakinleri ayrıca, TPLF'in sağlık tesislerini yağmaladığını ve yıktığını da ileri sürdü.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, suçlamalarının savaş suçu anlamına geldiğini ve insanlığa karşı işlenmiş suç kabul edilebileceğini kaydetti.

TPLF Sözcüsü Getachew Reda ise suçlamayı reddederek raporun taraflı olduğunu iddia etti.

Etiyopya'da daha önce federal güçler ve Eritre kuvvetleri de Tigraylı kadınlara cinsel saldırıyla suçlanmıştı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye doğru ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede OHAL ilan etmişti.

TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yıldır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.