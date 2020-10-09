Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı - Son Dakika

Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı

09.10.2020 18:31
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı, System.String[]

Son dakika haber... TRAKYA Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nca (TRAKSEV), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Türkiye'nin önemli bestekar ve kanun sanatçılarından Göksel Baktagir konseriyle başladı.

TRAKYA Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nca (TRAKSEV), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Türkiye'nin önemli bestekar ve kanun sanatçılarından Göksel Baktagir konseriyle başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un da katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen festival, pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz olarak 4 gün boyunca internetten canlı yayın yayınlanacak.

TRAKSEV'in bu yıl 2'ncisini düzenlediği Uluslararası Balkan Müzik Festivali Edirne'de gerçekleştirilen törenle başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Edirne'nin tarihi semti Kaleiçi'ndeki İtalyan Kilisesi'nde gerçekleştirilen festivale pandemi kuralları gereği seyirci alınmadı. 9- 12 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca internetten canlı yayınlanacak festivalin temsili açılışında ilk olarak Ressam Devrim Erbil sergisi gezildi. Fevstivalin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Edirne'nin tarihi ve kültürü ile çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Yavuz, şöyle dedi:

"TRAKSEV, bu kültürü yaşatmayı, gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen bir organizasyon olarak 5 sanatsever ve eğitimci dostumuz tarafından kurulmuş çok genç fakat bir o kadar da dinamik bir vakıf. Geçen yıl ilk kez düzenledikleri festival gibi faaliyetlerle de bölgemizin sosyal ve kültürel yapısını, başta Balkanlar olmak üzere inşallah tüm dünyaya tanıtma, kültürel ve tarihi değerlerini duyurma amaçlı başarılı işlere imza atmaya başladılar. Kültür ve Sanatı toplumun her kesimine yaymak, 7'den 70'e sanatçılarımızı ve sanatseverlerimizi desteklemek, bakanlık olarak bizim de en heyecan verici işlerimiz." 'FESTİVALİN GELENEKSELLEŞMESİ İÇİN DEVAMLILIK ÖNEMLİ'Pandemi nedeniyle festivalin internetten canlı yayınlanacak olmasının, festivalin gelenekselleşmesi açısından önemli olduğuna vurgu yapan Yavuz, "5 gün sürecek festivalimizde az önce program açıklandı. Her gün birbirinden kıymetli sanatçıların konser ve performansları yer alacak. Ben de gururla söylemek istiyorum ki hem Serkan bey hem de Göksel Baktagör, bakanlığımızın sanatçılarıdır. Elbetteki pandemi koşulları nedeniyle açılışımız seyircisiz gerçekleşiyor ama pandemiye rağmen bu festivali yapıyor olmak ve kesintiye uğramamasını sağlamak önemli ve güzel bir şey. Dijital yolla da olsa daha fazla insana erişmeyi başaracağız. Festivalin gelenekselleşmesi için bu çabalar çok önemli" diye konuştu.'KÜLTÜREL FAALİYETLERİN YAPILDIĞI BİR MEKAN OLARAK DEVAM EDECEK'Festivalin gerçekleştiği 168 yıllık İtalyan Kilisesi'ne de değinen Yavuz, "Bu yıl festivalin ayrı bir özelliği var. İçerisinde bulunduğumuz ve yıllardır atıl durumda kalan 168 yıllık İtalyan Kilisemiz bugün itibariyle, bölgemizin hak ettiği kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleşeceği bir mekan olma özelliğini de bu vesileyle kazanmış oldu. Bu mekanın da bu şekilde kullanımının da Edirne ve bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak sanatın her alanına destek vermeye ve sanatçılarımızı teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.

TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı ise festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından festival Türkiye'nin önemli besteci ve kanun sanatçılarından Göksel Baktagir ve ekibinin konseriyle başladı.


Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı

Müzik Festivali, Göksel Baktagir, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı - Son Dakika

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