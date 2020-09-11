Son dakika haberi! Uluslararası GastroAntep Festivali başladı - Son Dakika

Uluslararası GastroAntep Festivali, yöresel lezzetlerin hazırlanmasının yanı sıra Antep fıstığı hasadı ve şire yapımıyla başladı.

Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası GastroAntep Festivali için Batalhöyük Kafe'de tören düzenlendi.

Ünlü şef ve gurmelerin de katıldığı festival, Antep fıstığı hasadı ve şire yapımıyla başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, açılıştaki konuşmasında, kentin bereketli topraklara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Geçen yıl çok daha büyük bir festival oldu. Bu yıl pandemiden dolayı dijital ortamda vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Burada bugün hasat programı var. Biraz önce fıstık hasadımızı yaptık, ardından da şireye geçtik." dedi.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Gül, "Aslolan sürdürebilirliği sağlamak. Bu yönde de yoğun gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Fatma Şahin de kentin büyük bir hikaye ve kültürü olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Şehrimizin bir geçmişi var ve bunu geleceğe taşımayı amaçlayan büyük bir irade var. Pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Yeni dünyanın kodlarını çok iyi görmemiz lazım. Başta yerellik, doğallık ve dijitalleşme önemli hususlar. Bunun gereği olan bereketli hilal, daha stratejik ve önemli hale gelecek. Bereketli hilalin bir hikayesi var. Üzüm örneğini ele aldığımızda burada büyük bir emeğin ve inovasyonun yer aldığını göreceksiniz. Gaziantep'in yöresel lezzetleri kendi kendine gerçekleşmiyor. Bu kentte örnek bir iş birliği ve büyük bir emek var. Güneşin D vitamini olmazsa şire yapımından güzel bir verim alamayız. Akabinde kurutma da gerçekleşmez. Sağlıklı lezzetin başkenti olma yönündeki gayretimiz devam ediyor."

Etkinliğe AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ile aralarında yabancıların da yer aldığı ünlü şefler ve davetliler katıldı.

Toplam 3 gün sürecek festivalde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dijital ortamda paneller, yarışmalar ve sunumlar gerçekleştirilecek.