Son dakika! Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali, Dağlık Karabağ'daki savaşta Azerbaycan'a olan desteği sürdürdüklerini söyledi - Son Dakika

NUR Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, akademi olarak Dağlık Karabağ'daki savaşta Azerbaycan'a olan desteklerini hep sürdürdüklerini bildirdi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Uluslararası Türk Akademisinde düzenlenen törende, Azerbaycan ile ilgili kitapların tanıtımı yapıldı.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali, burada yaptığı konuşmada, "Her yıl ocak ayında 'Kara Ocak'ı' anmak için toplanırdık. Ancak bu yıl 44 günlük vatan mücadelesinde kendi topraklarını geri alan Azerbaycan ile birlikte tüm Türk dünyasının zaferini kutlamak için bir aradayız." dedi.

Kıdırali, akademi olarak Azerbaycan'ın tarihini ve Karabağ'ın önemini anlatan etkinliklere imza attıklarını belirterek, "Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a olan desteğimizi hep sürdürdük. Bilimsel alanda çeşitli etkinlikler düzenledik. Akademi olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında bulunmak için üst düzey ziyaretler gerçekleştirdik. Bugün de tarafımızdan hazırlanan Azerbaycan ile ilgili 3 kitabı Kazakçaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Türk dünyasından çok sayıda bilim insanı ve aydınların yanı sıra büyükelçi ve milletvekillerinin de katıldığı törende, "Azerbaycan'ın İncisi Karabağ: Tarihi, Kültürü, Doğası", "Azerbaycan Halk Cumhuriyeti" kitapları ile Azerbaycan Milli Meclisi milletvekili Ganire Paşayeva'nın "Karabağ'ın Gerçek Hikayeleri" başlıklı kitapların Kazakça nüshaları tanıtıldı.