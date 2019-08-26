Son Dakika Haberleri: Son dakika: Ümit Karan görevinden istifa etti
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Son dakika: Ümit Karan görevinden istifa etti

1 saat önce

Ümit Karan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Yaklasık 1 sene önce başlamış olduğum görevimden istifa ediyorum.

Son dakika: Ümit Karan görevinden istifa etti, System.String[]

Ümit Karan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını açıklarken şu ifadeleri kullandı:


"Yaklasık 1 sene önce başlamış olduğum görevimden istifa ediyorum. Beni tanıyanlar iyi bilir ki kaybetmeyi hiç sevmeyen, hırslı hep bir adım ötesini düşünen bir yapım vardır. Geçen sene küme düşme potasından aldığım Shkupi takımını Avrupa Ligi'ne taşıdık ekip olarak. Gönül isterdi ki Avrupa kupalarında bir adım daha öne gidelim. Sonuç olarak bugün itibariyle kulübün ve yönetimin önünü açmak adına Shkupi kulübündeki görevimi kendi isteğimle sonlandırıyorum. Tüm süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, her zaman yanımızda olan taraftara iyi ve kötü günde tüm destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun"

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Ümit Karan, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:42 
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