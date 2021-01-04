İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki sözleri nedeniyle partisinden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihraç kararının iptali için açtığı dava 13 Ocak'ta görülecek.
Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddialarda bulunmuştu. Disiplin kuruluna sevk edilen Özdağ, partisinden ihraç edilmişti. Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla disipline sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiği, disiplin kuruluna sevkin gerekçesi ile disiplin kurulunun vermiş olduğu kesin ihraç gerekçelerinin farklı olduğu gerekçesiyle kararın iptali için dava açtı. Özdağ'ın dava dilekçesini kabul eden Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşma için 13 Ocak'a gün verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika! Ümit Özdağ'ın hakkındaki ihraç kararının iptali için açtığı dava 13 Ocak'ta görülecek - Son Dakika