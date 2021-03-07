Recep Uçar: "Oyun olarak da skor olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum" - Son Dakika

Recep Uçar: "Oyun olarak da skor olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum"

07.03.2021 16:45

- Recep Uçar: "Oyun olarak da skor olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum" Giresunspor galibiyeti sonrası konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Kazandığımız maçtan dolayı öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum.

- Recep Uçar: "Oyun olarak da skor olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum"

İSTANBUL - Giresunspor galibiyeti sonrası konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Kazandığımız maçtan dolayı öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun olarak da skor olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum. Bunda sonraki süreçte içten içe bir takım hayaller kurmaya devam edeceğiz" dedi.

Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bugün grubumuzun lideri olan Giresunspor ile oynadığımız ve netice olarak da kazandığımız maçtan dolayı öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçtan önce planımız, rakibi kendi sahasında önde baskıyla tutabildiği kadar tutup, orada kazandığımız toplarla sonlandırıp sonuca gitmek. Oyunu mümkün olduğunca önde oynayabilmek, hataya zorlamaktı. Çünkü Giresunspor topu ön tarafa getirdiğinde etkili olabilecek oyunculara sahipti. Baktığımızda ilk yarı planımız işledi. Neticesinde 2-0 devreye girebilirdik ama maalesef uzatmalarda yediğimiz gollerle 2-1 girdik. İkinci yarı oyunculardan istediğimiz oyunu kesinlikle kendi yarı sahamızda kabul etmemekti. Nitekim baktığımızda ikici yarıda oyunu mümkün olduğunca önde oynayan, pozisyona giren, üreten, Altay maçını saymazsak 12 maçta 1 gol yemiş Giresun takımına bugün 3 tanesi sayılan, 1'i ofsayttan, 1'i faulden iptal edilen 5 gol atabilmek bizim adımıza mutluluk vericiydi" ifadelerini kullandı.

"İçten içe bir takım hayaller kurmaya devam edeceğiz"

Bugün ligde ikinci yarının 8. maçını oynadıklarını hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "2 tanesinde mağlup olduk ama biz oynadığımız bu 8 maçın hiçbirinde oyun olarak kaybetmemiştik. Bugün oyun olarak da skor olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum. Bunda sonraki süreçte içten içe bir takım hayaller kurmaya devam edeceğiz. Ortada alınabilecek 27 puan var. Biz bu 27 puanın alabileceğimiz maksimum haline de talibiz. İnşallah bundan sonraki süreçte kazanmak için oynayıp, bunun için gerekli özveriyi, stratejiyi, doğru planı ortaya koyan bir Ümraniyespor izlettirmek istiyoruz. Maçtan önceki taktiksel planları, stratejileri çok doğru uygulayan, bunun için çok ciddi efor sarf eden, yüreğini ortaya koyan bütün oyuncularımı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Recep Uçar: Oyun olarak da skor olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum
Recep Uçar: Oyun olarak da skor olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum
Recep Uçar: Oyun olarak da skor olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum
Recep Uçar: Oyun olarak da skor olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Ümraniyespor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Recep Uçar: 'Oyun olarak da skor olarak da hak ettiğimizi düşünüyorum' - Son Dakika Spor


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