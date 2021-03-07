Son dakika... Ümit Şengül: "Sezon sonunda bu takımı Süper Lig'de göreceğiz" - Son Dakika

Son dakika... Ümit Şengül: "Sezon sonunda bu takımı Süper Lig'de göreceğiz"

07.03.2021 17:22

Son dakika haberi... - Ümit Şengül: "Sezon sonunda bu takımı Süper Lig'de göreceğiz" Ümraniyespor karşısında çok fazla bireysel hata yaptıklarını söyleyen Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, her şeye rağmen sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceklerine inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

- Ümit Şengül: "Sezon sonunda bu takımı Süper Lig'de göreceğiz"

İSTANBUL - Ümraniyespor karşısında çok fazla bireysel hata yaptıklarını söyleyen Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, her şeye rağmen sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceklerine inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Rakiplerin puan kaybettiği bir haftada kazanıp arayı açmayı çok arzu ediyorduk. Ama istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık bugün. Her şey istediğimiz gibi başladı aslında fena oynamıyorduk ama maçın bana göre kırılma anı; hakemin yüzde yüz faul olan bir pozisyonda oyunu devam ettirip yediğimiz gol, bütün düzenimizi bozdu. Buna rağmen oyuna, bir şeye karşılık verebilmeliydik. Çok bireysel hata yaptık. Gerekirse bazen hakem kötü yönetse de ona karşı da önlem alıp maçları çevirmeyi becerebilmeliyiz. Çünkü hedefimiz var, bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz. Hakeme teslim olmayacağız veya rakibe teslim olmayacağız. Çevirmemiz lazımdı, çeviremedik bu maçta. Daha önce çok geriye düştüğümüz maç oldu ama çevirmesini bildik. Bugün rakibi de tebrik etmek lazım. Pozisyonları değerlendirdiler. Şimdi önümüzde Bandırma maçı var. Bandırma maçını alıp yolumuza devam edeceğiz. Biz sezon sonunda bu takımı Allah'ın izniyle Süper Lig'de göreceğimize yürekten inanıyoruz. Bugün cezalı oyuncularımız vardı, onları da aradık açıkçası ama her şeye rağmen mücadelemize devam edeceğiz ve yolun sonunda Süper Lig'e ulaşan takım olacağız inşallah. Bunun için savaşacağız sonuna kadar" açıklamalarını yaptı.

"Hiç kimsenin endişesi olmasın"

Gelecek haftalar adına kimsenin endişeye kapılmamasını isteyen Şengül, "İnanmış bir oyuncu grubu var. Bugün kötü oynamış olabiliriz ama inanmış oyuncu grubu, yönetim, şehir var. Bu takım birçok şeyi başardı. Bu ligde kırılmamış rekoru kıran da bu çocuklar. Bundan sonraki süreçte de bunu yapacaklardır, inancımız tam. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Hiçbir endişemiz de yok gelecek adına. Bu takımla çok güzel şeyler yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta eksiklerimizin de katılımıyla tekrar aynı ritmi yakalayıp yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Giresunspor sezon bittiğinde hak ettiği yerde olacak" dedi.

Son dakika... Ümit Şengül: Sezon sonunda bu takımı Süper Lig'de göreceğiz
Son dakika... Ümit Şengül: Sezon sonunda bu takımı Süper Lig'de göreceğiz
Son dakika... Ümit Şengül: Sezon sonunda bu takımı Süper Lig'de göreceğiz
Son dakika... Ümit Şengül: Sezon sonunda bu takımı Süper Lig'de göreceğiz

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Ümraniyespor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Ümit Şengül: 'Sezon sonunda bu takımı Süper Lig'de göreceğiz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi         
22:04
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
18:07
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 23:11:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Ümit Şengül: "Sezon sonunda bu takımı Süper Lig'de göreceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei