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Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı

14.10.2021 15:58

Son dakika gelişmelerine göre, cinayetinde Ümitcan Uygun'un baş şüphelisi olduğu Esra Hankulu'nun ölüm raporu hazırlandı. Raporda 25 yaşındaki Hankulu'nun kafa travması ve iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Diğer taraftan tutuklu olarak yargılanan Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümünde de baş şüpheli olarak değerlendiriliyor.

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gündeme gelen Ümitcan Uygun (27), Ankara'da Esra Hankulu'nun (25) şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınıp "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Hankulu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu sonuçlandı.

Raporda, Esra Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİNDE DE ADI GEÇMİŞTİ

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) geçen yıl 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

Uygun, Esen'e ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine tekrar gözaltına alınıp, ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Esen'in ölümüne ilişkin hakkında yürütülen soruşturma süren Uygun'un şiddet uygulaması ile ilgili soruşturma sonunda 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan davada tutuksuz yargılaması sürüyor.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ümitcan Uygun'un, Sema Esen'in ölümünden sonraki süreçte bu kez 2 kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan tutuklandı.

Uygun, avukatının tutukluluğa itirazı üzerine yaklaşık 6 ay sonra 17 Temmuz'da Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla tahliye edildi. Uygun ve yanındaki kadınlardan Fadime Büşra G. hakkında, 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçundan iddianame düzenlendi.

Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı

Ümitcan Uygun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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