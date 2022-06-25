Son dakika... Umman'da bir adam sele kapılan 2 çocuğu kurtardı - Son Dakika
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Son dakika... Umman'da bir adam sele kapılan 2 çocuğu kurtardı

25.06.2022 23:31
Son dakika... Umman'da bir adam sele kapılan 2 çocuğu kurtardı

Son dakika haberleri: Umman'da bir adam şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapılan 2 çocuğu boğulmadan kurtardı.

Umman'da bir adam şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapılan 2 çocuğu boğulmadan kurtardı.

Umman'ın Bahla kasabasında 2 çocuk, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapıldı. Fotoğraf çekmek için olay yerinde bulunan fotoğrafçı Ali bin Nasser Al-Wardi, boğulmak üzere olan 2 çocuğu selden kurtardı. Görüntülerde akıntıya kapılan çocukları kurtarmaya çalışan fotoğrafçıya çevredeki vatandaşların da halatla yardım etmeye çalıştığı görüldü. - MUSKAT

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Umman'da bir adam sele kapılan 2 çocuğu kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Umman'da bir adam sele kapılan 2 çocuğu kurtardı - Son Dakika
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