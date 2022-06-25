Son dakika haberi! Ümraniye'de 3 ay önce sokak ortasında işlenen cinayetin zanlıları yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ümraniye'de 3 ay önce sokak ortasında işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

25.06.2022 12:46

Son dakika haberleri... - Ümraniye'de 3 ay önce sokak ortasında işlenen cinayetin zanlıları yakalandı Katil zanlısı, maktulün eski kız arkadaşının babası çıktı Ümraniye'de 3 ay önce yaşanan olayda, 21 yaşındaki Batuhan Kurt işe gitmek için yolda yürüdüğü esnada bir şahsın sokak ortasında bıçaklı saldırısına...

- Ümraniye'de 3 ay önce sokak ortasında işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

Katil zanlısı, maktulün eski kız arkadaşının babası çıktı

İSTANBUL - Ümraniye'de 3 ay önce yaşanan olayda, 21 yaşındaki Batuhan Kurt işe gitmek için yolda yürüdüğü esnada bir şahsın sokak ortasında bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Batuhan Kurt'un katilinin, eski kız arkadaşının babası olduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili baba ile eski kız arkadaşıyla birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi baba Hasan G. tutuklandı. Öte yandan cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de 19 Mart 2022 tarihinde saat 07.00 sıralarında yaşanan olayda, Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda işçi olarak çalışan Batuhan Kurt, sabah işe gitmek için sokakta yürüdüğü esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Batuhan Kurt, yakındaki bir markete giderek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Batuhan Kurt'u çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul ve Sinop'ta operasyon yapıldı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Batuhan Kurt'un bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Esmanur G. ve ailesi ile husumetli olduğunu tespit etti. Olayla ilgili inceleme yapan ekipler, cinayeti Batuhan Kurt'un eski kız arkadaşının babası olan Hasan G.'nin işlediğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. 21 Haziran 2022 tarihinde Sultanbeyli, Sarıyer, Ümraniye ile Sinop Türkeli ve Ayancık ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda eski sevgili Esmanur G., baba Hasan G. ile akrabaları Serkan G., Erkan G., Müge G., Erdem E. ve Zuhal G. gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Serkan G., Müge G. ve Erdem E. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis soruşturması ile olayın faili Hasan G.'nin sabah saatlerinde bir taksiye binerek, Batuhan Kurt'un oturduğu evin olduğu bölgeye gittiği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan G. tutuklanırken, kızı Esmanur G., onun annesi Zuhal G. ve Erkan G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Cinayet anı saniye saniye kamerada

Şüphelinin cinayeti işlemeye gittiği anlar bindiği taksinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Cinayet anı ise bir başka güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sakin bir şekilde yürüyen Batuhan Kurt'un karşısından yürüyen şüphelinin bir anda bıçağını çıkararak Kurt'u bıçakladığı ardından kaçtığı görülüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Ümraniye'de 3 ay önce sokak ortasında işlenen cinayetin zanlıları yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ümraniye'de 3 ay önce sokak ortasında işlenen cinayetin zanlıları yakalandı - Son Dakika
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