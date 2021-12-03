Son dakika! Ümraniye'de atık tesislerindeki denetimi engellemeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan 3 kişiye dava - Son Dakika

Ümraniye'de atık toplama ve ayırma faaliyetinde bulunan iş yerlerine yapılan denetimi engellemeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 kişi hakkında 17'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenkent Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetim çalışmalarını engellemek için atık kağıt ve çöpleri yaktıkları, taş atarak görevli personele ve araçlara zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 sanık hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Ümraniye Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ile 27 personel "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, 4 Ekim'de Esenkent Mahallesi Kasosan Sanayi Sitesi yanında herhangi bir izin ve ruhsat almadan hurdacılık faaliyeti gösteren 75 adresin belediye ekiplerince tespit edildiği anlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü personelleri ile sosyal güvenlik denetmeni, gelir uzmanı ve belediye personellerinin polis ekipleri ile ilgili adreslere denetim amacıyla gittiği aktarılan iddianamede, sanıkların adreste bulunan kağıt ve hurdaları yakarak yangın çıkardıkları kaydedildi.

İddianamede, sanıkların kolluk kuvvetlerinin yangını söndürmesine engel olmak için denetime gelen görevlileri taşlayarak yaralanmalarına neden oldukları, ayrıca Ümraniye Belediyesine ait araç ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait çevik kuvvet ekipleri tarafından kullanılan 9 araca taşlayarak zarar verdikleri belirtildi.

Sanıkların bu şekilde üzerlerine atılı "kasten yangın çıkarma", "kamu malına zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı aktarılan iddianamede, sanıkların 3 yıl altışar aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, sanıkların eylemlerini zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle cezalarında artırıma gidilmesi de talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar Ahmet Karınca, Kamil Aytar ve Mahmut Aktimur'un yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.