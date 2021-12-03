Üye Girişi
Son dakika! Ümraniye'de atık tesislerindeki denetimi engellemeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan 3 kişiye dava - Son Dakika

Son dakika! Ümraniye'de atık tesislerindeki denetimi engellemeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan 3 kişiye dava

03.12.2021 15:37
Son dakika! Ümraniye'de atık tesislerindeki denetimi engellemeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan 3 kişiye dava

Son dakika haberler... Ümraniye'de atık toplama ve ayırma faaliyetinde bulunan iş yerlerine yapılan denetimi engellemeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 kişi hakkında 17'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ümraniye'de atık toplama ve ayırma faaliyetinde bulunan iş yerlerine yapılan denetimi engellemeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 kişi hakkında 17'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenkent Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetim çalışmalarını engellemek için atık kağıt ve çöpleri yaktıkları, taş atarak görevli personele ve araçlara zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 sanık hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Ümraniye Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ile 27 personel "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, 4 Ekim'de Esenkent Mahallesi Kasosan Sanayi Sitesi yanında herhangi bir izin ve ruhsat almadan hurdacılık faaliyeti gösteren 75 adresin belediye ekiplerince tespit edildiği anlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü personelleri ile sosyal güvenlik denetmeni, gelir uzmanı ve belediye personellerinin polis ekipleri ile ilgili adreslere denetim amacıyla gittiği aktarılan iddianamede, sanıkların adreste bulunan kağıt ve hurdaları yakarak yangın çıkardıkları kaydedildi.

İddianamede, sanıkların kolluk kuvvetlerinin yangını söndürmesine engel olmak için denetime gelen görevlileri taşlayarak yaralanmalarına neden oldukları, ayrıca Ümraniye Belediyesine ait araç ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait çevik kuvvet ekipleri tarafından kullanılan 9 araca taşlayarak zarar verdikleri belirtildi.

Sanıkların bu şekilde üzerlerine atılı "kasten yangın çıkarma", "kamu malına zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı aktarılan iddianamede, sanıkların 3 yıl altışar aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, sanıkların eylemlerini zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle cezalarında artırıma gidilmesi de talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar Ahmet Karınca, Kamil Aytar ve Mahmut Aktimur'un yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ümraniye'de atık tesislerindeki denetimi engellemeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan 3 kişiye dava - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor 15:31 Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor
Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı 15:27 Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi 15:26 Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler 14:58 Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi 14:10 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi 13:08 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47

Son Dakika Haberleri
15:31 Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor
15:30 Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
15:27 Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı
15:26 Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!
15:26 Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi
15:12 Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir
15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı
15:10 Merkez'in müdahaleleriyle dolardaki psikolojik sınır ortaya çıktı! Ekonomi yönetimi kurun 14 lira olmasını istemiyor
15:09 Güldal Akşit'in ardından! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu sözler: Bir yol arkadaşımızı daha kaybettik!
15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı
İmamoğlu'ndan "Artan döviz ve enflasyon sonrası İBB hizmetlerine zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt: Mecburuz İmamoğlu'ndan "Artan döviz ve enflasyon sonrası İBB hizmetlerine zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt: Mecburuz         
15:35
Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız? Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?         
15:30
Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız! Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!         
15:26
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı         
14:24
Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız         
13:30
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 15:41:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Ümraniye'de atık tesislerindeki denetimi engellemeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan 3 kişiye dava - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement