İSTANBUL ? ÜMRANİYE'DE BÜROSUNA GELEN AVUKATI ÖLDÜREN MÜTEAHHİTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS - Son Dakika

İSTANBUL ? ÜMRANİYE'DE BÜROSUNA GELEN AVUKATI ÖLDÜREN MÜTEAHHİTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

26.05.2021 18:10

ÜMRANİYE'de görüşmek için bürosuna gelen Avukat Hüseyin Yama'yı 8 Temmuz 2019'da öldürdüğü iddiasıyla yargılanan müteahhit Mehmet Sabri Kılıç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ÜMRANİYE'de görüşmek için bürosuna gelen Avukat Hüseyin Yama'yı 8 Temmuz 2019'da öldürdüğü iddiasıyla yargılanan müteahhit Mehmet Sabri Kılıç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Sabri Kılıç, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatlarıyla birlikte maktul Yama'nın eşi Nurdan Yama ve kız kardeşi Sena Sultan Gırant da hazır bulundu. Şikayetçi avukatları sanığın maktulü görevinden dolayı öldürdüğünü ve eylemin tasarlayarak gerçekleştirildiğini öne sürerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"OLAY BİR KAZADIR"

Tutuklu sanık Kılıç ise savunmasında maktulü yıllardır tanıdığını, aileyle aralarında çıkan ihtilafta ara bulucu olduğunu belirtti. Maktulün her zaman iş yerine geldiğini de öne süren Kılıç, maktulün çekmecesinde duran silaha bakmak istediğini iddia ederek "Ben şarjörü çıkarayım öyle vereyim dedim. Silahı maktule vermek isterken patladı. Maktul yan oturuyordu ve bu nedenle şakağına denk geldi. Olay bir kazadır, beraatimi isterim" dedi. Sanık avukatları müvekkilinin beraat etmesini istedi. Sanık Kılıç son sözünde de beraatini talep etti.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Sabri Kılıç'ı 'Kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, verilen cezada takdiri indirim yapmadı.

MESLEKTAŞIMI MORGDAN ALIRKEN AİLESİNE SÖZ VERMİŞTİM

Duruşmanın ardından avukatlar ve maktulün kız kardeşi basın açıklaması yaptı. Avukatlık açısından çok önemli bir karar verildiğini ifade eden Avukat Hasan Kılıç, "Ben meslektaşımı morgdan alırken ailesine bir söz vermiştim. Bugün o sözü tutmanın mutluluğunu açıkçası yaşıyorum. Bu süreci hiç sahipsiz bırakmadık avukatlar olarak hep takip ettik. Savunmanın ne kadar güçlü olduğunu gösterdik" dedi. Kılıç, Yama'nın görevini yaptığı sırada hayatını kaybettiğini yineleyerek "Umuyorum ki gözü arkada kalmamıştır. Sonuna kadar hakkını aradık, mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

HAYALLERİNİ YAŞARKEN MAALESEF BÖYLE BİR CANİ ELİNDEN ÖLDÜRÜLDÜ

Avukat Hüseyin Yama'nın kız kardeşi Sena Sultan Gırant "Bu artık bizim için cinayet değil, bir namus meselesi haline geldi çünkü katil aynı zamanda bir abime iftira attı, bir abimi de canından etti. Planlı programlı işlenen bir cinayetti. Katiplik sürecinde hukuk fakültesini bitirerek çok zorlu şartlarda avukat oldu, dişini tırnağına takarak. Tam hedefine ulaştı hayallerini yaşarken maalesef böyle bir cani elinden öldürüldü" dedi.

ERSİN ARSLAN YARGILAMASINDA EMSAL OLMASINI UMUT EDİYORUZ

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Avukat Abdullah Onur Eyüpoğlu ise yaklaşık 2 ay önce Avukat Ersin Arslan'ın da katledildiğini hatırlatarak, "Bu davanın sonucunun da Ersin Arslan'ın yargılamasında emsal olmasını umut ediyoruz. Meydana gelen yaralamaların, cinayetlerin nedeni avukat değildir. Bizi müvekkillerimizle özdeştirmeden bir gün herkese avukatın lazım olacağını da düşünerek bizim emeğimize ve bu mesleğin kutsiyetine gereken saygıyı göstermelerini umut ediyoruz. Katil hak ettiği cezayı hiçbir indirim uygulamadan almıştır. Umarım bu şekilde devam eder ve emsal olur" dedi.

İSTANBUL ? ÜMRANİYE'DE BÜROSUNA GELEN AVUKATI ÖLDÜREN MÜTEAHHİTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
İSTANBUL ? ÜMRANİYE'DE BÜROSUNA GELEN AVUKATI ÖLDÜREN MÜTEAHHİTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
İSTANBUL ? ÜMRANİYE'DE BÜROSUNA GELEN AVUKATI ÖLDÜREN MÜTEAHHİTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
İSTANBUL ? ÜMRANİYE'DE BÜROSUNA GELEN AVUKATI ÖLDÜREN MÜTEAHHİTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
İSTANBUL ? ÜMRANİYE'DE BÜROSUNA GELEN AVUKATI ÖLDÜREN MÜTEAHHİTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
İSTANBUL ? ÜMRANİYE'DE BÜROSUNA GELEN AVUKATI ÖLDÜREN MÜTEAHHİTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
İSTANBUL ? ÜMRANİYE'DE BÜROSUNA GELEN AVUKATI ÖLDÜREN MÜTEAHHİTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
İSTANBUL ? ÜMRANİYE'DE BÜROSUNA GELEN AVUKATI ÖLDÜREN MÜTEAHHİTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
İSTANBUL ? ÜMRANİYE'DE BÜROSUNA GELEN AVUKATI ÖLDÜREN MÜTEAHHİTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ersin Arslan, Mehmet Sabri, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? ÜMRANİYE'DE BÜROSUNA GELEN AVUKATI ÖLDÜREN MÜTEAHHİTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS - Son Dakika


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