Son dakika haberleri... Ümraniye'de iş makinesi kepçesindeki tehlikeli yolculuk vatandaş kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ümraniye'de iş makinesi kepçesindeki tehlikeli yolculuk vatandaş kamerasında
02.11.2020 16:50
Edinilen son dakika haberine göre ÜMRANİYE'de, 3 kişinin iş makinesinin kepçesi üzerinde yaptığı tehlikeli yolculuk vatandaş kamerasına yansıdı.
ÜMRANİYE'de, 3 kişinin iş makinesinin kepçesi üzerinde yaptığı tehlikeli yolculuk vatandaş kamerasına yansıdı.
Olay, bugün sabah saatlerinde Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesi operatörünün yukarı kaldırdığı kepçenin içine oturan 3 kişi, bu şekilde yolculuk yaptı. Kepçenin içinde yapılan ve trafiği tehlikeye atan 3 kişinin yaptığı yolculuk vatandaş kamerasından saniye saniye görüntülendi.
- İstanbul
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