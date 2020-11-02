Son dakika haberleri... Ümraniye'de iş makinesi kepçesindeki tehlikeli yolculuk vatandaş kamerasında - Son Dakika

ÜMRANİYE'de, 3 kişinin iş makinesinin kepçesi üzerinde yaptığı tehlikeli yolculuk vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesi operatörünün yukarı kaldırdığı kepçenin içine oturan 3 kişi, bu şekilde yolculuk yaptı. Kepçenin içinde yapılan ve trafiği tehlikeye atan 3 kişinin yaptığı yolculuk vatandaş kamerasından saniye saniye görüntülendi.

- İstanbul