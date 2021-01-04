Son Dakika | ÜMRANİYE'DE KAMYONLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika

Son Dakika | ÜMRANİYE'DE KAMYONLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ

04.01.2021 05:10
Son Dakika | ÜMRANİYE'DE KAMYONLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ÜMRANİYE'DE KAMYONLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ Haber- Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY- İstanbul DHA Ümraniye'de motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

ÜMRANİYE'DE KAMYONLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
Haber- Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY- İstanbul DHA
Ümraniye'de motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Necip Fazıl Caddesi üzerinde aynı yönde ilerleyen N.C. yönetimindeki 34 FP 4492 plakalı kamyon ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kurye olarak çalıştığı öğrenilen 34 DMJ 1411 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motor sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyan motor sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

Son Dakika | ÜMRANİYE'DE KAMYONLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
Son Dakika | ÜMRANİYE'DE KAMYONLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
Son Dakika | ÜMRANİYE'DE KAMYONLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
Son Dakika | ÜMRANİYE'DE KAMYONLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ

Ümraniye, İstanbul, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ÜMRANİYE'DE KAMYONLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika


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