Üye Girişi
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI

11.07.2021 00:38

Son dakika haberler... Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHAÜmraniye'de sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobil, başka bir otomobile çarptı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

Ümraniye'de sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında Şile otoyolu Tepeüstü mevkii Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Kaçmaz, 34 EFS 777 plakalı otomobiliyle makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte seyir halindeki Biradem Ekiz yönetimindeki 06 BF 7269 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun kenarındaki çimenlik alana savrulurken diğer otomobil ise yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Biradem Ekiz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer otomobil sürücüsü Sefa Kaçmaz ve otomobilde bulunan arkadaşları Ozan Gezer ve Samet Taşkın ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ve polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Trafik polisi kazada makas atarak ilerlediği iddia edilen sürücü Sefa Kaçmaz'ın anlattıklarını çelişkili buldu. Otomobilde bulunan Ozan Gezer ve Samet Taşkın'a kazayla ilgili sorularak sorarak kazayı anlatmasını istedi. Daha sonra trafik polisi, sürücü Kaçmaz'a alkol kontrolü yaptı. Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerin ardından sürücü ve arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bir görgü tanığı "Sollarken direkt vurmuş herhalde ama tam olarak bizde bilmiyoruz. Yaralılar iyi. Vukuat yok. Galiba hızlı gidiyormuş. Bizde tam olarak bilmiyoruz." İfadelerini kullanırken, başka bir görgü tanığı ise " Sıkıştırmış herhalde bu araba buraya çıkmazdı yoksa. Ben hayret ettim bu arabanın buraya çıkmasına" dedi.

Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI

İstanbul, Ümraniye, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak 00:11 Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 23:30 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum 21:44 Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı 20:19 Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış 20:00 Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı 19:07 İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı 18:29 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu 18:08 Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Ünlü şarkıcı Işın Karaca Ünlü şarkıcı Işın Karaca "file dönmüşsün" diyen takipçisine cevap verdi: Kalbini yıkat         
00:46
Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı         
00:03
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Her çobanın isteyeceği köpek! Yüzlerce koyunu saniyeler içinde hizaya soktu Her çobanın isteyeceği köpek! Yüzlerce koyunu saniyeler içinde hizaya soktu         
21:40
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi         
18:50
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü         
18:12
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı         
13:43
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı         
11:03
Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak         
10:34
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 07:30:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement