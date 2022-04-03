Son dakika: Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika: Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

03.04.2022 21:10
Son dakika: Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde seyir halinde olan 34 LA 9230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önünde seyreden 34 BIM 348 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan yatarak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu'nda araç trafiği yoğunlaştı. Polis ekiplerinin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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ÜMRANİYE'DE TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI ÜMRANİYE'DE TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI Ümraniye'de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı Ümraniye'de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı

Ümraniye, Otomobil, Tragger, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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