Son dakika! Ümraniye'de mobilya imalathanesinde yangın - Son Dakika

ÜMRANİYE'de 2 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülürken, işyerinde hasar oluştu.

Ümraniye, Adem Yavuz Mahallesi Nurcan Sokak'ta bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çalışan işçiler çıktıktan kısa bir süre sonra saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yanan mobilya imalathanesinin bulunduğu sokakta oturan Hasan Yılmaz, "Biz sonradan fark ettik büyük bir yangın çıktı, itfaiyeye haber verdik zaten. Burası bir marangoz atölyesi, yangının neden çıktığını bilemiyoruz. Yangın çıktığında içeride kimse yoktu. İlk önce yan komşu fark etti. Alevlerin yükseldiğini gördük zaten, patlamalar oldu." dedi.

"BİZİM BU YANGINI ÜÇÜNCÜ YAŞAYIŞIMIZ"