Son dakika haberleri... ÜMRANİYE'DE OTOPARKTA AKILALMAZ KAZA SONRASI CAN PAZARI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ÜMRANİYE'DE OTOPARKTA AKILALMAZ KAZA SONRASI CAN PAZARI

22.03.2022 13:17

Son dakika gündem haberi: ÜMRANİYE'de zemin altı otoparktan çıkarken kartı okumadığı için aracından inen sürücü, geri kayan otomobilinin altında kaldı.

ÜMRANİYE'de zemin altı otoparktan çıkarken kartı okumadığı için aracından inen sürücü, geri kayan otomobilinin altında kaldı.

Metrelerce sürüklenen sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Sürekli kalp masajı yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 11.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı zemin altı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre 34 KH 4099 plakalı otomobilin sürücüsü Feyiz Güler (43) otoparktan çıkış yapmak için kartını okutmaya çalıştı. Kartı okutamayınca arabasından indi. Bu sırada otomobil geri geri kaymaya başlayınca Güler, otomobilinin altında kaldı. Yaklaşık 10 metre otomobilinin altında sürüklenen sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

SÜREKLİ KALP MASAJI YAPILDI

Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından sürekli kalp masajı yapılan sürücü ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güler'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayı gören otopark görevlisi "Kendi arabasıydı, kaydı." diye konuştu. Görgü tanığı Ali Gerey, "Otopark kartını okutmaya çalıştı. Okutamayınca arabadan indi. Bu sırada araba kaymaya başlayınca altında kaldı. İtfaiye kadını kurtardı" diye konuştu.

Son dakika haberleri... ÜMRANİYE'DE OTOPARKTA AKILALMAZ KAZA SONRASI CAN PAZARI
Son dakika haberleri... ÜMRANİYE'DE OTOPARKTA AKILALMAZ KAZA SONRASI CAN PAZARI
Son dakika haberleri... ÜMRANİYE'DE OTOPARKTA AKILALMAZ KAZA SONRASI CAN PAZARI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ÜMRANİYE'DE OTOPARKTA AKILALMAZ KAZA SONRASI CAN PAZARI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ÜMRANİYE'DE OTOPARKTA AKILALMAZ KAZA SONRASI CAN PAZARI - Son Dakika
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