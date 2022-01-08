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ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA

08.01.2022 13:52

ÜMRANİYE'de uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen eve baskın düzenledi.

ÜMRANİYE'de uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen eve baskın düzenledi. Operasyonda 12 kilo 148 gram bonzai, 2 parça halinde paketlenmiş 30 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 235 lira ele geçirildi.

Polis ekipleri, Ümraniye tarihinde Armağanevler Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, aynı gün saat 23.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda, S.A. gözaltına alınırken yapılan aramada; 12 kilo 148 gram bonzai, 2 parça halinde paketlenmiş 30 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 235 lira ve 2 adet cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan S.A., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapmakö suçundan bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA
ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA
ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA
ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA
ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA
ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA
ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA
ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA

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Uyuşturucu, Ümraniye, Bonzai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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