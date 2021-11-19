Son dakika: ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

SANCAKTEPE'de uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 kişi Ümraniye'de polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 1 kilo 900 gram kubar maddesi, 900 gram Afgan sakızı, 522 ecstacy hap, 82 gram taş kubar, 55 gram toz kubar ve 2 adet hassas terazi ile bir miktar para ele çeşitli ziynet eşyaları geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, 13 Kasım Cumartesi günü Sancaktepe'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan bir kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi doğrultusunda uyuşturucu maddeyi satın aldığı kişinin adresi tespit edildi. Polis ekipleri, 15 Kasım Pazartesi günü Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, 1 kilo 900 gram kubar maddesi, 900 gram Afgan sakızı, 522 ecstacy hap, 82 gram taş kubar, 55 gram toz kubar ile 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 4.000 adet şeffaf poşet, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet cep telefonu bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 765 lira para, 3 altın bilezik, 2 altın yüzük, 4 altın küpe ve zincire takılı 1 altın kolye ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.