Ümraniye'de yangın - Son Dakika

Ümraniye'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Topağacı Caddesi'nde bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangına müdahale etmek isterken elinden hafif yaralanan ev sahibinin tedavisi olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.