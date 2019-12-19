SON DAKİKA | Umut Bulut Yeni Malatyaspor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor SON DAKİKA | Umut Bulut Yeni Malatyaspor'da - Son Dakika Spor

SON DAKİKA | Umut Bulut Yeni Malatyaspor'da

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle: "466 maçta 158 gol atan 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrafor Umut Bulut ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

SON DAKİKA | Umut Bulut Yeni Malatyaspor'da, System.String[]

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:


"466 maçta 158 gol atan 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrafor Umut Bulut ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."


36 yaşındaki Umut Bulut kariyerinde Petrolofisi, İnelgölspor, Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giydi.


Tecrübeli golcü bu sezon sarı kırmızılı formayla 11 maçta forma giyerken, 3 gole imza attı.


Umut, 2019-2010 sezonunda Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol kralı olmuştu.


Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözlerini izliyoruz...


Yeni Malatyaspor, Umut Bulut, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:06 
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