Son dakika: Umut Meraş, resmen Beşiktaş'ta! Milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödendi

Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş'ı resmen renklerine bağladı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.5 milyon euro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır" denildi.