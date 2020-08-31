Bilecik'in Osmaneli ilçesine yeni atanan Kaymakam Yüksel Ünal'a hoş geldiniz ziyaretleri devam ediyor

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan komşu ilçe kaymakamları, meslektaşlarına başarı dileğinde bulundular. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, göreve başlayan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret ederek başarılar dilediler. Kaymakamlar ziyarette, ilçeler arasında yapılacak işbirliği ve bilgi alış-verişinin önemine de değinerek, birlikten kuvvet doğacağını vurguladılar.

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Kaymakam Yüksel Ünal ziyaretlerden dolayı çok memnun kaldığını belirtirken teşekkür etti. - BİLECİK