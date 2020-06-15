Son Dakika: Ünal Karaman: "Bu galibiyet bizim için bir başlangıç"
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından, "Bu galibiyet bizim için bir başlangıç" dedi.
Çaykur Rize spor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından, "Bu galibiyet bizim için bir başlangıç" dedi.
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ünal Karaman, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray takımı talihsizlik yaşadı. Dua ediyorum ki oyuncuların sakatlıkları futbol hayatlarını etkileyecek durumda olmaz. Zor bir süreçten geçtik. Lige verilen aranın uzunluğu ve streslerin yaşandığı süreçte çok disiplinli çalıştık. Bu süreci spor adamları olarak ilk defa tecrübe ettik. Olayın psikolojik yanları da var. Sakatlıkların daha sayısının artacağı söz konusu olabilir. Oyuncularım bu süreçte çok iyi çalıştılar. Takım ruhu içerisinde bir arada olduk. Bugün o çalışmanın karşılığını aldık. Bu bizim için bir başlangıç. İnşallah beklentilere cevap verecek güzel oyunlarla ligi tamamlarız." - RİZE
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:12 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Ünal Karaman: 'Bu galibiyet bizim için bir başlangıç' - Son Dakika Spor
Son Dakika Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı? Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti