UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Diyarbakır'ın Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangının çıktığı bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, dumanlar şehir merkezinden görülüyor. Yangının neden çıktığının henüz tespit edilemediği belirtildi.
Tarihi 7 bin yıl öncesine dayanan Hevesel Bahçeleri'nin kapladığı alan yaklaşık 700 hektar olarak biliniyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika