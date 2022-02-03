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Son dakika... UNICEF: Irak'ta savaş kalıntısı mühimmatlar nedeniyle 2021'de 52 çocuk öldü - Son Dakika

Son dakika... UNICEF: Irak'ta savaş kalıntısı mühimmatlar nedeniyle 2021'de 52 çocuk öldü

03.02.2022 12:30
Son dakika... UNICEF: Irak'ta savaş kalıntısı mühimmatlar nedeniyle 2021'de 52 çocuk öldü

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), savaş kalıntısı mühimmatlar nedeniyle Irak'ta geçen sene 52 çocuğun hayatını kaybettiğini, 73 çocuğun da sakat kaldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), savaş kalıntısı mühimmatlar nedeniyle Irak'ta geçen sene 52 çocuğun hayatını kaybettiğini, 73 çocuğun da sakat kaldığını bildirdi.

UNICEF Irak Temsilciliği, savaş kalıntısı mühimmatların çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 2021 yılında savaş kalıntısı patlayıcılar nedeniyle 52 çocuğun yaşamını yitirdiği, 73 çocuğun da sakat kaldığı ifade edildi.

Savaş kalıntılarının artan etkisini azaltmak için daha güçlü çabalara ihtiyaç olduğu belirtilen açıklamada, Irak'ta savaş kalıntısı mühimmatlar nedeniyle çocuklar arasındaki ölüm ve sakat kalma sayısının 2020'ye göre yüzde 67 artış gösterdiğine dikkati çekildi.

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Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Savaş, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... UNICEF: Irak'ta savaş kalıntısı mühimmatlar nedeniyle 2021'de 52 çocuk öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... UNICEF: Irak'ta savaş kalıntısı mühimmatlar nedeniyle 2021'de 52 çocuk öldü - Son Dakika
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