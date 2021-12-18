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Son dakika: UNICEF: Lübnan'da 2 çocuktan biri şiddete maruz kalabilir - Son Dakika

Son dakika: UNICEF: Lübnan'da 2 çocuktan biri şiddete maruz kalabilir

18.12.2021 00:12
Son dakika: UNICEF: Lübnan'da 2 çocuktan biri şiddete maruz kalabilir

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), derin ekonomik kriz içindeki Lübnan'da her 2 çocuktan birinin şiddetle maruz kalabileceği uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), derin ekonomik kriz içindeki Lübnan'da her 2 çocuktan birinin şiddetle maruz kalabileceği uyarısı yaptı.

UNICEF kendi internet sitesinden, 2019'dan beri her gün derinleşen ekonomik krizin ülkede yaşayan çocuklar üzerindeki etkisi hakkında yeni bir rapor yayınladı.

Raporda, ülkedeki her iki çocuktan birinin, ailelerin zorlaşan geçim durumu nedeniyle, fiziksel, duygusal, cinsel şiddete maruz kalabileceğine değinildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Dr. Necat Maalla'nın ifadelerine yer verilen raporda, "Lübnan'daki kriz milyonlarca çocuğun bugünü ve geleceğini tehdit etmektedir. Onların taciz, zarar ve şiddetten korunmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç var. " denildi.

UNICEF'in kısa bir süre önce yaptığı bir saha çalışmasına değinilen raporda, çocuk işçiliğindeki oranın yüzde 53 arttığına dikkat çekildi.

Lübnan'da ikamet eden ve yaşı 15-19 arasındaki her 5 Suriyeli kızdan birisinin de evlendirildiği bilgisine yer verilen raporda, aile için şiddette de bariz bir artışın yaşandığı aktarıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 19 Aralık'ta Lübnan'a gelerek, 2 yıldır ekonomik krizle boğuşan ülkedeki yetkililer, Beyrut Limanı patlamasında ölenlerin yakınları, mülteci kampları ve Lübnan- İsrail sınırında görev yapan BM güçlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizleri de beraberinde getirdi.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonuna göre, 2021 yılı itibarıyla Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk sıkıntısı çekiyor.

Uluslararası Para Fonunun 2020'ye ait raporuna göre ise Lübnan'da kişi başına düşen yıllık gelir ekonomik kriz nedeniyle 8 bin dolardan 3 bin doların altına düştü.

Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Ekonomik Kriz, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: UNICEF: Lübnan'da 2 çocuktan biri şiddete maruz kalabilir - Son Dakika


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