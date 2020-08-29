Son Dakika: Üniversite hastanesinde Tüp Bebek Merkezi Hücre Kültürü ve Araştırma Laboratuvarı açıldı - Son Dakika

Son Dakika: Üniversite hastanesinde Tüp Bebek Merkezi Hücre Kültürü ve Araştırma Laboratuvarı açıldı

Son dakika haberine göre Üniversite hastanesinde Tüp Bebek Merkezi Hücre Kültürü ve Araştırma Laboratuvarı açıldı Üniversite hastanesinde 'Tüp Bebek Merkezi Araştırma Laboratuvarı' açıldı.

Son Dakika: Üniversite hastanesinde Tüp Bebek Merkezi Hücre Kültürü ve Araştırma Laboratuvarı açıldı, System.String[]

Üniversite hastanesinde Tüp Bebek Merkezi Hücre Kültürü ve Araştırma Laboratuvarı açıldı

Üniversite hastanesinde 'Tüp Bebek Merkezi Araştırma Laboratuvarı' açıldı. Laboratuvarda, tüp bebekte tekrarlayan başarısızlıkların nedeninin araştırılması hedefleniyor. Ayrıca, merkezde geliştirilen hücre kültürlerinden embriyo kalitesizliğinde destek alınması amaçlanıyor. Klinik içerisinde yapılanan moleküler araştırma laboratuvarlarının Türkiye'de bir örneğinin neredeyse olmadığını belirten Yeditepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, bu laboratuvardan öğrencilerin ve uzman doktorların da faydalanabileceğini söyledi. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi Hücre Kültürü ve Araştırma Laboratuvarı'nın açılışına, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. A. Burak Dalan, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sina Ercan, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbı Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Northwestern Üniversitesi Kadın Doğum Bölümü ABD Başkanı Prof. Dr. Serdar Bulun ile uzman doktorlar katıldı. Amerika'dan gelerek açılışa katılan Prof. Dr. Serdar Bulun, kurdele kesiminden sonra laboratuvarın açılması şerefine öğrencilerle video konferans yöntemi üzerinden bir araya gelerek 'tıp kariyeri' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. 'EĞİTİME VE ARAŞTIRMAYA ÖNEM VERİYORUZ?Araştırma laboratuvarı hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, birçok hastanede klinik be tüp bebek merkezinin içinde araştırma laboratuvarının bulunmadığını söyledi. Prof. Dr. Erkut Attar, 'Amacımız burada aynı zamanda öğrencilere eğitim vermek. Onların bilgi ve becerilerini geliştirmek. Laboratuvarı klinik olarak da kullanacağız. Seçilmiş olgularda tüp bebek tedavisinde hücre kültürlerinden destek alacağız. Biz eğitime ve araştırmaya çok önem veriyoruz. Tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlık yaşayan hastalar için hücre kültürü laboratuvarından faydalanacağız' diye konuştu. Prof. Dr. Attar, 'Türkiye'de kadın doğum kliniklerine bütünleşmiş araştırma laboratuvarı pek bulunmuyor. Merkezle hem öğrencilerimizin eğitim kalitesinin daha da artması, hem uzman doktorlarımızın bilim insanı olarak yetişmesi, kendilerini geliştirmeleri ve moleküler seviyede araştırma yapmalarını hedefliyoruz' ifadelerini kullandı. TEKRARLAYAN BAŞARISIZLIKLARIN NEDENİ ARAŞTIRILACAKİnsan vücudundaki dokularda bulunan hücreleri alarak laboratuvar ortamında besleyip, araştırmalar yapacaklarını anlatan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Başkanı Prof. Dr. Attar, şunları söyledi: 'Tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlıklarda her şey normal olmasına rağmen bazen nedenini bilemiyoruz. Bazı hastalarda embriyo kalitesinde bozukluklar oluyor. Bu hastalara destek hücre kültürü çalışmasıyla tekrar şans vereceğiz. Diğer hedefimiz ise, üreme sisteminin hücrelerini burada çoğaltıp, bu hücreler üzerinde de bilimsel çalışmaları yapmak. Dokular hücrelerden oluşuyor. Organların hücre yapısı farklıdır. Vücuttan biyopsi yoluyla hücreleri alarak laboratuvar ortamında besliyoruz, araştırma yapıyoruz?

Açılışın ardından Prof. Dr. Erkut Attar, konuklara laboratuvarı gezdirerek, bilgi verdi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Üniversite hastanesinde Tüp Bebek Merkezi Hücre Kültürü ve Araştırma Laboratuvarı açıldı - Son Dakika

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