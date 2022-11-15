Üniversite öğrencileri dikkat! Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri dikkat! Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı

15.11.2022 10:40

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını açıkladı. Başvurular 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği haber, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

17 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Bakan Kasapoğlu paylaşımında, "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı https://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Üniversite öğrencileri için burs öğrenim kredisi başvuruları başladı, 17 Kasım'a kadar sürecek

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları, e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncellemeleri gerekiyor. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

ÖZEL DURUM BEYANLARI ELEKTRONİK ORTAMDA KONTROL EDİLECEK

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları [şehit bekâr ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi], anne ve babası [her ikisi de] vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.

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Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri dikkat! Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite öğrencileri dikkat! Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı - Son Dakika
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