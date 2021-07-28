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Son dakika! Üniversite tercihinde aldığınız puana göre bölüm seçmeyin - Son Dakika

Son dakika! Üniversite tercihinde aldığınız puana göre bölüm seçmeyin

28.07.2021 13:10
Son dakika! Üniversite tercihinde aldığınız puana göre bölüm seçmeyin, System.String[]

Son dakika haberler... Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları bugün açıklandı.

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM takvimine göre 2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh tercih dönemi öncesinde adayları bilgilendirdi. Zırıh, "Sınavdan aldığınız puana göre bölüm seçmek doğru değildir. Sevmediğiniz, istemediğiniz bir bölümü yalnızca puanınız tutuyor diye tercih listenize almamanızda fayda vardır" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh tercih döneminde dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

"SEVMEDİĞİNİZ BÖLÜMLERİ TERCİH ETMEYİN"

Tercih aşamasında alınan puanın üstündeki programların yazılabileceğini ifade eden Zırıh, "Tercih listenizin ilk sıralarında, sayısı fazla olmayacak şekilde, istediğiniz ama başarı sıralaması sizinkinden yüksek olan programların yer almasında sakınca yoktur. Sonraki tercihlerinizin ise başarı sıralamanızla eş değer olmalıdır. Tercih listenizin sonlarında ise okumak istediğiniz bölüm olması kaydıyla kendi sıralamanızdan düşük programlara da yer vermenizde fayda vardır.  Böylelikle sağlıklı bir tercih listesi yapmış olacaksınız. Yalnız şunu unutmayın ki sınavdan aldığınız puana göre bölüm seçmek doğru değildir. Sevmediğiniz, istemediğiniz bir bölümü yalnızca puanınız tutuyor diye tercih listenize almamanızda fayda vardır. Son olarak belirlemiş olduğunuz programlara ait burs, ücret, özel koşullar vb. özelliklere, bir önceki yılda giren adayların başarı sıralamalarına mutlaka göz atmalısınız ki doğru bir tercih listesi oluşturabilesiniz" diye konuştu.

24 TERCİH OLANAĞINI DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ

Adayların en çok sorduğu sorulardan biri 'YKS'de tüm tercih hakkımı kullanmak yerleşme şansımı arttırır mı?' oluyor diyen Zırıh, "24 tercih yapacaksınız diye bir kural yok, ama bu olanağı da değerlendirmekte fayda vardır. Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli şey, tercih listenize eklediğiniz tüm programların isteğiniz programlar doğrultusunda olması ve yerleştiğinizde hiçbir pişmanlık yaşamayacağınız programlar olmasıdır" dedi.

YKS baraj puanları ile ilgili de bilgi veren rehberlik uzmanı Tuğba Zırıh, "TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ise ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

YERLEŞTİRMEDE ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANINIZIN (OBP) KATKISI ÖNEMLİ

OBP yani ortaöğretim başarı puanı, üniversiteye gitmeyi düşünen adaylar için yerleştirme puanının belirlenmesini sağlayan bileşenlerden bir tanesidir diyen Zırıh konuyla ilgili şunları söyledi:

"OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır. Ortaöğretim de 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Yerleştirmede ortaöğretim başarı puanınızın katkısı önemlidir."

BU PROGRAMLARDA BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI DEVAM EDİYOR

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam etmektedir diyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh puanlamalarla ilgili bilgiler de verdi. Zırıh, "Hukuk programına yerleşmek isteyen adayların EA puan türünde en düşük 125 bin, Mühendislik için SAY puan türünde en düşük 300 bin, Mimarlık programına SAY türünde en düşük 250 bin, Tıp programı için SAY türünde en düşük 50 bin, Öğretmenlik programları ilgili puan türünde 300 bin, Eczacılıkta SAY puan türünde en düşük 100 bin, Diş Hekimliği programı için ise SAY puan türünde 80 bin başarı sıralaması gerekmektedir" diye konuştu.

Tuğba Zırıh son olarak, "Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulabilir. Meslek lisesi mezunlarının ise ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı yoktur" dedi.


Son dakika! Üniversite tercihinde aldığınız puana göre bölüm seçmeyin
Son dakika! Üniversite tercihinde aldığınız puana göre bölüm seçmeyin

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Üniversite, TYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Üniversite tercihinde aldığınız puana göre bölüm seçmeyin - Son Dakika


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