Son Dakika | Üniversite yurdundan tepki çeken karar - Son Dakika
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Son Dakika | Üniversite yurdundan tepki çeken karar

07.04.2022 13:03
Son Dakika | Üniversite yurdundan tepki çeken karar

Son dakika haber: Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan öğrenci yurduna asılan "sokak hayvanlarını besleyen öğrencilere kınama cezası verilecektir" yazısı hayvan severlerden tepki çekti.

Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan öğrenci yurduna asılan "sokak hayvanlarını besleyen öğrencilere kınama cezası verilecektir" yazısı hayvan severlerden tepki çekti.

Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin sokak hayvanlarını beslemesi yurt müdürlüğü tarafından yasaklandı.

Yurt kapısının girişine asılan yasak yazısında, "Yurt bina ve eklentileri ile açık alanlarda hayvan beslemek fiilini işleyen öğrencilerimiz kınama cezası ile tecziye edilecektir" denildi.

Getirilen yasak öğrencilerin ve hayvan severlerin tepkisine sebep oldu. - BOLU

Son Dakika | Üniversite yurdundan tepki çeken karar

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Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Üniversite yurdundan tepki çeken karar - Son Dakika


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