Karar açıklandı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor! - Son Dakika
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Karar açıklandı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor!

30.03.2023 16:20

YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem sonrasında üniversitelerde eğitime ara verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, "Üniversiteler 3 Nisan'da açılıyor, isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilecek." ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Özvar, üniversitelerde eğitimin 3 Nisan'da yüz yüze başlayacağını açıkladı.

"DEPREMDE 1589 ÖĞRENCİYİ KAYBETTİK"

Özvar, "Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerimizde bulunan idari personel sayımız 30 bin civarındadır. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik. Yükseköğretim kurulu olarak depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık." dedi.

Son Dakika! Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor
YÖK Başkanı Erol Özvar

"DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK"

Alınan kararları paylaşan Özvar, "17 Şubat 2023 tarihinde deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılında uzaktan öğretim olarak karar vermiştik. 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-23 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, uzak öğretim ile isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verildi. Bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılabilmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

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