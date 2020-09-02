Son Dakika | Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi - Son Dakika

Son Dakika | Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi

Son dakika haberlerine göre Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi Koronavirüs ile birlikte çok hızlı bir değişime uğrayan eğitim sektörü için önümüzdeki dönemde hibrit eğitim seçeneği de konuşulmaya başlandı.

Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi

İSTANBUL - Koronavirüs ile birlikte çok hızlı bir değişime uğrayan eğitim sektörü için önümüzdeki dönemde hibrit eğitim seçeneği de konuşulmaya başlandı. Online ve kampüs içi eğitimin harmanlanması olarak bilinen hibrit eğitim ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Derslerin bir kısmını online bir kısmını yüz yüze veriyor olmanız sizin hibrit bir üniversite oldum demeniz için yeterli değildir" dedi.

Pandemi döneminde salgını azaltmak ve kontrol altına almak için verilen uzaktan eğitimin ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yeni dönem için üniversitelerin uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve hibrit eğitim gibi seçenekleri bulunduğunu ifade etti. 1 Ekim sonrası eğitime başlayacak olan üniversitelerin kampüslerdeki öğrenci sayısının seyreltilmesi ve hareketliliğin azaltılması için yapmaya başladıkları planlamalarla birlikte karma model olan hibrit eğitim seçeneği hakkında da merak edilenler oldu. Tüm bölümler ve fakülteler olarak hibrit eğitim modelini uygulayacaklarını duyuran Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de hem hibrit eğitim modeli hakkında merak edilenleri yanıtladı hem de modelin sadece dersleri kapsamadığını tüm üniversite hayatının yeniden kurgulanması demek olduğuna vurgu yaptı.

Hibrit eğitim nedir?

İlk olarak hibrit eğitim hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şirin Karadeniz karma eğitim modeli olan hibrit eğitimde sadece derslerin yapılış şeklinin değişmediğini ifade etti. Şirin Karadeniz öğrencilerin tüm üniversite hayatını değiştirecek olan model ile ilgili olarak, "Hibrit eğitim aslında bir üniversitedeki öğrencinin, öğrencilik sürecinin ve deneyiminin tamamının online veya yüz yüze, kampüs içi ya da dışı harmanlanması olarak tanımlayabiliriz. Burada derdimiz sadece dersler değildir çünkü üniversitede derslerin yanında gencimizin aynı zamanda psikolojik, kariyer, sosyal ve entelektüel gelişimi gibi birçok gelişim alanı vardır. Aynı zamanda öğrencinin kampüste geçirdiği zamanla sektörde staj yaparak geçirdiği zamanın ya da bir kampüste geçirdiği zamanla dünyadaki başka üniversitelerde ya da merkezlerde geçirdiği o global deneyimi aldığı zamanın da dengelenmesi olarak düşünebilirsiniz. O yüzden bizim bakış açımızla hibrit eğitim öğrencinin öğrenme sürecindeki deneyiminin onlineda, yüz yüze, kampüs içinde, kampüs dışında, sektör veya global dünyada tasarlanması olarak söyleyebiliriz" dedi.

"Öğrencilerin tüm yaşamını 360 derece tekrar tasarlayarak sunacağız"

Üniversite olarak hibrit eğitim modeline geçmek adına stratejik dönüşüm süreci başlattıklarını ve planlamalar yaparak kalite standartları geliştirdiklerini söyleyen Karadeniz, bu kalite standartlarını tüm üniversiteler ile de paylaşacaklarını ifade etti. Karadeniz açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"Başlattığımız bu süreçte öğrencimize sunduğumuz tüm hizmetleri, dersleri ve ek verdiğimiz interdisipliner sertifikalara kadar tüm sürecin planlanmasında ve hayata geçirilmesinde kalite standartları geliştirdik. Bu kalite standartları hem akademisyeni hem bölüm başkanını hem dekanı hem üniversite yönetimini hem de idari süreçleri bağlıyor. Bu standartları öğrencimizin tüm yaşamını 360 derece olarak tekrar tasarlamak ve sunmak anlamına geliyor. Ayrıca diğer üniversiteler ile bu standartları da paylaşacağız. Böylelikle her üniversite kendi dönüşüm süreçlerinde bizim geliştirdiğimiz standartları örnek alabilecek ya da geliştirebilecek. Fakat burada hibrit üniversite olmanın en önemli noktası sizin yönetsel olarak o geleneksel hiyerarşik yapınızdan biraz kurtulup gençlerinizin sesini ve isteklerini duyarak biraz daha çevik bir yaklaşımla onları da sürece katarak yönetebilmeniz. Yoksa üniversitenin geleneksel yapısı ile hibrit üniversite oldum dediğinizde sadece derslerin bir kısmını online bir kısmını yüz yüze verirsiniz ama bu gerçekte bir hibrit üniversite değildir" şeklinde konuştu.

Öğrenci ister kampüste ister online

Öğrencilerin hibrit eğitime geçiş sürecinde zorlanmaması için de önerilerde bulunan Karadeniz oryantasyon sürecinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Karadeniz geçiş süreci hakkında, "Burada hem akademik personelimizi eğitiyoruz hem de öğrencilerimize oryantasyonda online teknolojileri nasıl kullanacaklarını nasıl verimli ders çalışacaklarını zamanlarını nasıl yöneteceklerini de öğretiyoruz. Bu süreçte ilk olarak oryantasyon sürecinin tasarlanması çok önemli ikincisi ise öğrencimizin isterse kampüste olmak isterse online olmak seçeneklerini kullanırken özellikle uygulama sosyalleşme deney ve staj çalışmaları gibi noktalarda akademik danışmanları ile beraber plan yapmalarını istiyoruz. Çünkü biz tüm seçenekleri verdiğimizde onların özelinde bireysel bir danışmanlıkla süreçlerini yürütüyor olacağız. Bunun dışında diğer bir en önemli nokta da derslerin ve sınavların tüm öğrenciye erişilebilir bir şekilde tasarlanıyor olması gerekir. Biliyorsunuz geçen dönem sınavlar çok konuşuldu. Burada da bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Geldim sınav oldum soruları cevapladığımdan ziyade biraz daha sürece yönelik biraz daha beceri yetkinlik ölçümüne yönelik bir zihniyet değişiminde olunması gerekiyor. Aslında bu süreç tüm paydaşların da katılımıyla olacak bir süreç. Öğrenciye verebileceğimiz en güzel tavsiye bir şeylere karar verirken ya da ders planını yaparken ve kariyer yolculuğunu tasarlarken akademik danışmanının desteğini alıyor olması" ifadelerini kullandı.

"Gençler online bir iş dünyası ile karşı karşıyalar o yüzden stajlar bile online olmalı"

Üniversite olarak tamamen hibrit eğitim modelini de tekrardan hatırlatan Karadeniz bu anlamda gerekli tüm çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Tüm sınıflarımızda ve laboratuvarlarımızda gerekli teknolojik altyapıyı kuruyoruz. Hangi bölümde olurlarsa olsunlar bu teknolojik imkanlardan ve esneklikten faydalanabilecekler. Hibrit eğitim tarafında geliştirdiğimiz kalite standartlarında yönetsel standartlar, öğrenci desteği ve kültür olarak bunun üniversiteye yansıması, ders tasarımları gibi birçok konuyu ele alarak aslında bütüncül bir yaklaşımda bulunduk. Çünkü gençlerimiz iş dünyasına geçtiklerinde online bir iş dünyası ile karşılaşacaklar. Artık çocuklarımızın sektördeki stajlarını da online çalışan şirketler bünyesinde deneyimletmemiz gerekiyor. O yüzden tüm deneyimi düşünerek bu süreci tasarlamanın çok değerli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Son Dakika | Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi

Koronavirüs, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi - Son Dakika

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