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Son dakika... Üniversiteli Ali, 7 metreden inşaat çukuruna düşüp öldü (2) - Son Dakika

Son dakika... Üniversiteli Ali, 7 metreden inşaat çukuruna düşüp öldü (2)

30.09.2021 17:31
Son dakika... Üniversiteli Ali, 7 metreden inşaat çukuruna düşüp öldü (2), System.String[]

Son dakika haberleri... CENAZESİ TESLİM ALINDIIsparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşen, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit'in cenazesi, ailesine teslim edildi.

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşen, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Cirit'in cenazesinin toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a götürüldüğü öğrenildi.

ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

SDÜ'den de Ali Sinan Cirit için taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğrencimiz Ali Sinan Cirit'in vefatını öğrenmiş bulunmaktayız. Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden öğrencimizin aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.


Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ali Sinan, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Üniversiteli Ali, 7 metreden inşaat çukuruna düşüp öldü (2) - Son Dakika


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