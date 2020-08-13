Son dakika! Üniversiteli Gizem'i eski eşi, boğarak öldürdü (3) - Son Dakika

BALKONA TIRMANARAK EVE GİRMİŞ

İzmir'in Konak ilçesinde, 2 çocuk annesi Gizem Filiz'in (26), eski eşi Aykut H. tarafından boğularak öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Aykut H.'nin, Gizem Filiz'i öldürmek için evin ikinci katına tırmandığı belirlendi.

'BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞTÜ DİYE ÖLDÜRDÜM'

Öte yandan, gözaltına alınan Aykut H.'nin ifadesinde, iddiaya göre Gizem Filiz'in çocukları kendisine göstermediği ve Filiz'in başka erkeklerle görüştüğünü ileri sürerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,