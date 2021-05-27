Son dakika! ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNU HASTANE ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIĞIN CEZASI ONANDI - Son Dakika

Son dakika! ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNU HASTANE ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIĞIN CEZASI ONANDI

27.05.2021 11:03
Son dakika! ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNU HASTANE ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIĞIN CEZASI ONANDI, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ŞİŞLİ'de geçen yıl dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin oğlu Emre Tyler Mays'ı (17) getirildiği hastanede sedyedeyken defalarca bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Akın...

ŞİŞLİ'de geçen yıl dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin oğlu Emre Tyler Mays'ı (17) getirildiği hastanede sedyedeyken defalarca bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Akın Kutlu'nun cezada indirim yapılması talebiyle yaptığı başvuru üst mahkemece reddedildi. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin indirimsiz verdiği cezada hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle kararı onadı.

Bir kavga sonucu darp edilen lise öğrencisi Emre Tyler Mays, 7 Ocak 2020'da ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre Tyler Mays, sedyeyle indirildiği sırada sanık Akın Kutlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Akın Kutlu polise verdiği ifadesinde, yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiğini, bu sırada ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'in yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Sanık Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BIÇAKLAMA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Olay günü, sanık Akın Kutlu'nun ambulansın kapısının açılmasından sonra elinde gizlediği bıçakla sedye üzerinde bulunan Emre Tyler Mays'ı defalarca bıçakladığı anın güvenlik kamera görüntüleri de dava dosyasına girdi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Akın Kutlu, "Yanlışlıkla yaptım, çok mağdur durumdayım. Benim alabildiğim en üst cezayı almamı istiyorlar" diye savunma yaptı. Mahkeme, Akın Kutlu'yu 16 Aralık 2020 tarihinde "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, cezada indirim uygulamadı.

AVUKATI CEZADA İNDİRİM İSTEDİAkın Kutlu'nun avukatı, hata hükümlerinin uygulanması, cezada indirim yapılması, olası kast hükümlerinin uygulanması ve sanık lehine takdiri indirim hükümlerinin uygulanması talebiyle kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise sanık avukatının başvurusunu yerinde görmeyerek başvuruyu reddetti.

"İNDİRİM NEDENİ YOK"Kararda, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispatı bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi. Cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdir indirimi nedeninin bulunmadığı, savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği belirtilen kararda, hükümde isabetsizlik görülmediği vurgulandı.

Görüntü dökümü: ------------------------

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- İstanbul

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağırlaştırılmış Müebbet, İstinaf Mahkemesi, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNU HASTANE ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIĞIN CEZASI ONANDI - Son Dakika


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