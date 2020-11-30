Son dakika! Ünlü dizilerde çalışıyordu... Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler - Son Dakika

Son dakika! Ünlü dizilerde çalışıyordu... Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler

30.11.2020 17:24

Son dakika haberi... - (Özel) Ünlü dizilerde çalışıyordu.

- (Özel) Ünlü dizilerde çalışıyordu...Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler

Ünlü dizilerde asistan olarak çalışan genci alacak verecek meselesi yüzünden bıçaklayarak öldürdüler, bir gün sakladıkları cesedi ormanda yok etmek için yaktılar

Ormanda yakılmış halde bulunan gencin öldürülmesi olayına adı karışan 3 kişi jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla gözaltına alındı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları 25 yaşındaki genci evde bıçaklayarak öldüren, daha sonra da ormanda yakarak yok etmeye çalışan 3 zanlı jandarmanın titiz operasyonu sonucu yakalandı. Ünlü dizilerde asistan olarak çalışan gençten geriye ise yanmış cansız bedeni, gömülmek istendiği çukur ve görev başında çekilmiş fotoğrafları kaldı. Zanlıları ise olay yerinde unuttukları su şişesi ve kazma kürekler ile olay yerinden kaçtıkları minibüsün plakası ele verdi.

Kestel İlçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda; ünlü dizilerde set asistanı olarak çalışan 25 yaşındaki Serkan Topal önceki gece arkadaşlarının evine konuşmak için gidip birlikte alkol aldı. Burada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Serkan Topal, M.D. tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü. M.D. ile birlikte 18 yaşındaki kuzeni Z.N. cesedi streç filme sararak bir gece evde sakladı. Arkadaşlar plan yaparak cesedi ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Dün öğle saatlerinde Çataltepe Mahallesi Alacalar Mahallesi'ne lacivert renkli minibüsle giden zanlılar, maktul Serkan Topal'ı kazma kürek ile açtıkları çukura kazarak gömmek istediler. Ancak bunda başarılı olamayınca bir lastikçiden aldıkları çıkma lastikle yakarak yok etmeye çalıştı.

Ormanda çıkan yangın ve bölgeden uzaklaşan bir minibüsü gören görgü tanıkları olayı itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Devreye giren İl Jandarma Komutanlığı kriminal ve asayiş ekipleri çevrede delil araması yaptılar. Olay yerinde unutulan bir su şişesinden yola çıkan jandarma dedektifleri, az sayıda markette bulunan bu su markasından en son kimlerin satın aldığını belirledi.

Ayrıca aynı kişilerin bir işyerinden kazma kürek ve lastikçiden atık lastik aldığı belirlendi. Zanlıların uzaklaştıkları aracın plaka kayıtları da mobese kameralarına yansıdı.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler vücudunun büyük bölümü yanan, sırt ve boyun kısmında çok sayıda bıçak darbesi bulunan Serkan Topal'ın katil zanlısı olarak 2 kişi ile, zanlılardan birisinin ev arkadaşı H.S.'yi de gözaltına alındı.

Soruşturma sırasında M.D. isimli kişi cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olayda kullanılan araç, araç içinde bıçak ele geçirildi.

Sorgusu tamamlanan üç şüpheli jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildiler.

Son dakika! Ünlü dizilerde çalışıyordu... Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler
Son dakika! Ünlü dizilerde çalışıyordu... Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler
Son dakika! Ünlü dizilerde çalışıyordu... Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler
Son dakika! Ünlü dizilerde çalışıyordu... Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler

Serkan Topal, Jandarma, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Ünlü dizilerde çalışıyordu... Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 438 bin liraya geriledi Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs: Sihirbazım, ironi yapmak istedim Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı Babasıyla odun toplamaya giden minik Damla, üstüne düşen odunların altında kalarak yaşamını yitirdi Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi: Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması genişletiliyor Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu
Kan donduran vahşet! Ünlü dizilerde çalışan set asistanını bıçakla öldürdüler, ormanda yakarak yok etmek istediler Kan donduran vahşet! Ünlü dizilerde çalışan set asistanını bıçakla öldürdüler, ormanda yakarak yok etmek istediler         
17:07
Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı         
16:46
EDHO dizisi ekibinden 3 kadına otel odasında dehşeti yaşatan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı EDHO dizisi ekibinden 3 kadına otel odasında dehşeti yaşatan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı         
16:04
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı         
15:37
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
15:15
6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 53 yıl sonra çıkarıldı 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 53 yıl sonra çıkarıldı         
14:41
Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden şaşırtan iddia: Kadir Şeker kiralık katildi Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden şaşırtan iddia: Kadir Şeker kiralık katildi         
14:34
Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez         
14:25
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı         
14:20
Bursalı ünlü kuaför ve eşi 4 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Bursalı ünlü kuaför ve eşi 4 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:00
Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istenen çaresiz aile feryat etti Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istenen çaresiz aile feryat etti         
12:50
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 17:35:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Ünlü dizilerde çalışıyordu... Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei