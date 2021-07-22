Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı öldüresiye darp eden Mücahit İsmail Ayta (28), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine geldiği Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayta, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Beşiktaş 'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş 'ı tekme tokat döven Mücahit İsmail Ayta tutuklandı.

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