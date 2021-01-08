Ünlü model Yeliz Yeşilmen'den 'Çocuklarımın bakıcısı evimi soydu' iddiası (2) - Son Dakika

Ünlü model Yeliz Yeşilmen'den 'Çocuklarımın bakıcısı evimi soydu' iddiası (2)

Ünlü model Yeliz Yeşilmen\'den \'Çocuklarımın bakıcısı evimi soydu\' iddiası (2)
Son Güncelleme: 08.01.2021 17:53

'ZİYNET EŞYALARIMI VE KÜRKLERİM YOK' Ünlü model ve dizi oyuncusu Yeliz Yeşilmen, Bodrum Yalıkavak'taki yazlık evinin, çocuklarının Türkmen uyruklu Fatoş isimli bakıcısı tarafından soyulduğunu iddia etti.

'ZİYNET EŞYALARIMI VE KÜRKLERİM YOK'

Ünlü model ve dizi oyuncusu Yeliz Yeşilmen, Bodrum Yalıkavak'taki yazlık evinin, çocuklarının Türkmen uyruklu Fatoş isimli bakıcısı tarafından soyulduğunu iddia etti. Bakıcının elindeki bavulla evi terk ettiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, şikayetçi olan Yeşilmen, Ben arkamı döner dönmez, akşam vakti koca bir bavulla arka kapıdan kaçmış. Bunun cezasını tabiki çekmeli ki bir daha kimseye yapamasın dedi.

Bakıcının yaklaşık 3 ay önce işe başladığını ve henüz deneme sürecinde olduğunu belirten Yeşilmen Aslında denemede olan iki, üç aydır yanımda olan biri. Güvenimizi kazanmaya çalışan, çoluğumuzu çocuğumuzu emanet etmeyi düşündüğümüz kişi. Ben arkamı döner dönmez, akşam vakti koca bir bavulla ön kapıda güvenlik olduğu için arka kapıdan kaçarak gidiyor. Dün akşam yedi, yedi buçuk gibiydi. O dakikadan beri telefonu kapalı, hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Eve geldiğimde gayet düzenliydi. Hiç olmadığı kadar pırıl, pırıl düzenliydi. Ama ziynet eşyalarımdan bazıları yok. Daha nelerim yok zamanla ortaya çıkacak. Çok eşyam var. Tek, tek takibini yapamıyorum. Değerli kürklerimden iki, üç tane yok. Onları havalanması için asmıştık. Aslında burada önemli olan maddi değer değil yapılan hareket. Evine, ailene misafir olarak aldığın, ailenden biri olmaya aday birinin arkanı döndüğün anda böyle bir kalleşlik yapmasının bedeli olmalı. Bunun cezasını tabi ki çekmeli ki bir daha kimseye yapamasın. Rezil olsun, hiç kimseye yapamasın, bu da ona bir ders olsun şeklinde konuştu.

'İNSANLAR TANISIN, EVİNE ALMASIN'

Bakıcıyı kardeşi gibi gördüğünü ve ona hediyeler verdiğini belirten Yeşilmen Cana geleceğine mala gelsin, canımız sağ olsun. Çoluğumun çocuğumun, benim sağlığım önemli. Neden ben onun fotoğrafını paylaştım, rezil olsun utansın diye. İnsanlar tanısın, görsün ve almasın evine. Çünkü ben çok sevdim, inandım, güvendim. Kardeşim gibi gördüm, hediyeler verdim. Buna gerek yoktu. Demek ki fazla eli açık olmayacaksın. Lütfen kimseye böyle kolayca güvenmesinler. Arıyorlar, bulacaklar ve cezasını çekecek. Klip çekecektim, ekip arkadaşlarım ile toplandık ama karakollarda uğraşıyoruz. Şikayetçi oldum. Bir lira olsa ne olacak, yüz lira olsa ne olacak. Önemli olan hareket. Hatta komşunun birisi görmüş, seslenmiş, dönüp bakmamış. Hızlı hızlı, koşa koşa gidiyor. Neye ihtiyacı olduğunu söyleseydi ben fazlasıyla yapardım. Demek ki bu hastalık. Kalleşlik bir hastalık. O yüzden lütfen evinize aldığınız insanlara dikkat edin ifadelerini kullandı.Polis, Yeşilmen'in şikayetinin ardından, bakıcıyı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ünlü model Yeliz Yeşilmen'den 'Çocuklarımın bakıcısı evimi soydu' iddiası (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü model Yeliz Yeşilmen'den 'Çocuklarımın bakıcısı evimi soydu' iddiası (2) - Son Dakika
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